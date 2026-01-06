Haberler

MSB'den kar ve soğukta muharebe eğitimi paylaşımı

MSB'den kar ve soğukta muharebe eğitimi paylaşımı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 9'uncu ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlıkları'nın derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi yaptığına ilişkin fotoğrafları paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca gerçekleştirilen derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitimine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda eğitime ilişkin fotoğraflar yer alırken, "9'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi icra edildi" denildi.

