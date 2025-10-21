Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Eski Cumhurbaşkanı Uribe'nin Ev Hapsi Cezasını Bozdu

Kolombiya'da Yüksek Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'ye "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak" suçlarından verilen 12 yıl ev hapsi cezasını bozdu.

Başkent Bogota Yüksek Mahkemesi'nde görülen sanal duruşmada, ilk derece mahkemesinin 2 Ağustos'ta Uribe hakkında verdiği 12 yıllık ev hapsi kararı ele alındı.

Yüksek Mahkeme, delillerin hukuka aykırı toplandığı ve suçun yasal unsurlarının yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozarak Uribe'nin beraatine karar verdi.

Yüksek Mahkeme ayrıca, bazı telefon görüşmelerinin avukat–müvekkil gizliliğini ihlal ettiğini ve dinlemelerin hedef kişiyle değil başka bir kişiyle ilgili olduğunu belirterek delilleri geçersiz saydı.

Ulusal basına göre, Uribe hakkındaki karar henüz kesinleşmedi ve son kararı Kolombiya Yüksek Adalet Divanı (Corte Suprema de Justicia) verecek.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kararı eleştirerek, Kolombiya'daki paramiliter yapılar ile siyaset-narkotik ilişkilerine dair geçmişin "örtbas edildiğini" savundu.

Bogota 44. Ceza Mahkemesi Yargıcı Sandra Heredia, 2 Ağustos'ta ilk derece kararını okumuş ve Uribe'yi "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bulmuştu.

Süreç

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Uribe'ye, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla açılan davayı oy birliğiyle 2 Eylül 2020'de savcılık ofisine devretmişti.

Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda'nın 2012'de Kongre'ye yaptığı başvuruda, Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunu iddia etmesi ve bunun araştırılması için Kongre'ye önerge vermesiyle başlamıştı.