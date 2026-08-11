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Kolombiya'daki Depremde Ölü Sayısı 132'ye Yükseldi

Kolombiya'daki Depremde Ölü Sayısı 132'ye Yükseldi
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Kolombiya'nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye, yaralı sayısı ise 570'in üzerine çıktı. 32 kent ciddi şekilde etkilenirken, beş departman başkentinde kırmızı alarm verildi. 86 bina yıkıldı, 7 havalimanındaki operasyonlar askıya alındı. Cumhurbaşkanı ulusal afet durumu ilan etti.

BOGOTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın batısında pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükselirken, yaralı sayısı 570'i aştı.

Kolombiya hükümetinin son açıklamasına göre, ülke genelinde 32 kent depremden ciddi şekilde etkilenirken, beş departmanın başkenti olan Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia'da kırmızı alarm verildi. Açıklamada, Pereira'da 60, Cali'de 15, Quibdo'da 8 ve Manizales'te 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 86 bina yıkılırken, hasar nedeniyle 7 havalimanındaki operasyonlar askıya alındı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella daha önce yaptığı açıklamada, depremin yol açtığı hasara müdahale etmek amacıyla ulusal afet durumu ilan edildiğini söylemişti.

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre deprem, pazartesi günü yerel saatle 07.34'te meydana geldi. Merkez üssü Choco departmanına bağlı San Jose del Palmar yakınları olan depremin, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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