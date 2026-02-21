Haberler

Kolombiya lideri Petro, El Salvador açıklarında 17 tona yakın kokainin ele geçirildiğini duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fransa, Meksika ve El Salvador ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda El Salvador açıklarında 17 ton kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Bu, kokain kaçakçılığı tarihinde tek bir günde gerçekleştirilen en büyük yakalama olarak değerlendiriliyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 3 ülke ile koordineli çalışma sonucu El Salvador açıklarında yaklaşık 17 ton kokainin ele geçirildiğini duyurdu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya Deniz Kuvvetleri istihbaratının, Fransa, Meksika ve El Salvador polisiyle ortak çalışması sonucu El Salvador açıklarında büyük bir operasyona imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Ülkeye duyuruyorum, üç ülkenin koordineli çalışması sonucunda El Salvador açıklarında yaklaşık 17 ton kokain ele geçirildi. Bunun, yasa dışı kokain kaçakçılığı tarihinde tek bir günde gerçekleştirilen en büyük yakalama olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Operasyonun detaylarına yer veren Petro, bu süre zarfında 4 Kolombiya, 1 Ekvadorlu, 6 Meksikalı, 3 Nikaragualı ve 2 Panamalının gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
