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Kolombiya'nın Yeni Lideri De la Espriella Yemin Etti

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Kolombiya'da seçimi kazanan sağcı Abelardo de la Espriella, yemin ederek göreve başladı. Uyuşturucu ve silahlı gruplara karşı sert mücadele sözü verdi, önceki hükümeti yolsuzlukla suçladı ve enerji politikalarını değiştireceğini açıkladı.

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan sağcı 48 yaşındaki Abelardo de la Espriella, ülkedeki yasa dışı silahlı gruplarla güçlü şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

Cali'deki Santiago de Cali Üniversitesi'nin USC Arena Salonu'nda yemin eden de la Espriella, ardından Pichincha Askeri Üssü'ne geçerek burada konuşma yaptı.

De la Espriella, yasa dışı silahlı gruplarla diyalog seçeneğinin tamamen tükendiğini vurgulayarak, "Diyalog seçeneği tamamen tükendi. Devlet tarihsel olarak yeterince asil davrandı. Görev süresi sona eren (Gustavo Petro yönetimi) yönetim döneminde devlet yeterince suç ortağıydı. Bu kritik anda suça karşı güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu terörizmine ve Kolombiya'nın özgürlüğünü tehdit eden tüm suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüteceklerini dile getiren de la Espriella, "Cumhurbaşkanı olarak ilk icraatlarımdan biri Amerika Kalkanı'nı imzalamak olacak." diye konuştu.

De la Espriella, yasa dışı ürünlere karşı havadan ilaçlama yapacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Koka bitkisiyle mücadele, tahrif edilmiş istatistikler veya manipüle edilmiş haritalarla yapılamaz. İnsan sağlığına zarar vermeyen, Anayasa Mahkemesi'nin kararına aykırı olmayan ve çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyen son teknoloji ürünü herbisitlerle ilaçlama yapacağım. Öyle çalışacağım ki hepiniz eski ihtişamımıza kavuştuğumuzu söyleyebilesiniz. Karşı karşıya olduğumuz zorluğun büyüklüğünün farkındayım."

Cumhurbaşkanı de la Espriella, önceki hükümet döneminde geliştirilmesi durdurulan petrol ve doğal gaz rezervlerini yeniden değerlendireceğini belirterek, "Stratejik rezervlerimizi genişletecek ve petrol ile doğal gaz arzını güvence altına alacağız." şeklinde konuştu.

Petro'yu hedef alan de la Espriella, "Önceki rejim, kamu maliyesini zayıflatan borçlanmaya dayalı aşırı harcamayı teşvik etti. Şimdi sona eren dört yıl, kamu kaynaklarının onur kırıcı şekilde yönetilmesiyle damgalandı. Kendi evimizi düzene koymalıyız. Kemer sıkma politikaları, devletin korumasına en çok ihtiyaç duyan kesimlerin üzerine yüklenmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Daha az görünür, ancak büyük bir düşman daha var"

De la Espriella, yolsuzlukla etkin mücadele etmelerinin yanı sıra en savunmasız kesimleri de koruyacak sosyal programları hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Daha az görünür, ancak büyük bir düşman daha var: Yolsuzluk. Hükümetin (Petro hükümeti) en üst kademelerinde bulunanlar, bu kaynakları kendi kişisel ganimetleri gibi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

De la Espriella, konuşmasının ardından askeri aracın üzerinden alandakileri selamladı.

Kaynak: AA
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