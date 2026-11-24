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Kolombiya'nın Villavicencio kentinde Meta bölge yönetiminin binasının önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

RCN haber sitesine göre, yetkililer, Meta bölge yönetiminin Valilik binası önünde bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.

Saldırıda 5'i güvenlik görevlisi olmak üzere 21 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, bölge yönetimine ait bina ile çevredeki yapılarda ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini kaydetti.

Espriella, saldırının sorumlularının adalet önüne çıkarılması için güvenlik güçlerinin tüm imkanlarının seferber edileceğini ifade etti.

Meta Valisi Rafaela Cortes de ordu ve polisle koordinasyon halinde acil durum ve güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, önceliklerinin yeni saldırıları önlemek, halkın güvenliğini sağlamak ve olayı aydınlatmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA