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Kolombiya'nın Cauca'sında karakola bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Kolombiya'nın Cauca bölgesindeki El Estrecho kasabasında polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, bazıları ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Patlamada çevredeki yapılar hasar görürken güvenlik önlemleri artırıldı ve otoyolun ilgili bölümü ulaşıma kapatıldı.

Kolombiya'nın güneyindeki Cauca yönetim bölgesinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Cauca'ya bağlı El Estrecho kasabasındaki polis karakolunu hedef alan şiddetli bir patlama meydana geldi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Patlamada çevredeki evler, iş yerleri ve güvenlik birimlerine ait binalar ağır hasar gördü.

Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Patlama sonrası güvenlik gerekçesiyle otoyolun ilgili bölümü çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Yolun kapatılması bölgedeki lojistik ve ticari hareketlilikte aksamalara yol açtı.

Bölgede uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilik güzergahlarını kontrol etmek isteyen yasa dışı gruplar, sık sık güvenlik güçlerini ve altyapıyı hedef alıyor.

Kaynak: AA
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