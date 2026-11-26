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?? Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde, silahlı kişiler tarafından bir süpermarkette alıkonulan 68 kişinin kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Ulusal basında yayımlanan görüntülerde, La Castellana semtindeki alışveriş merkezinde bulunan süpermarkette 24 Kasım'da yaşanan rehine krizine yönelik kurtarma operasyonundan anlar yer aldı.

Görüntülerde, Savunma Bakanı Jorge Mora'nın bölgeye gelmesinin ardından saatler süren görüşmeler gerçekleştirdiği, ardından Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetlere bağlı özel birliklerin ortak operasyon başlattığı görülüyor.

Süpermarkete giren güvenlik güçlerinin saldırganları etkisiz hale getirerek kontrol altına aldığı görüntülerde, alıkonulan kişilerin güvenli bölgeye tahliye edildiği anlar da yer alıyor.

Süpermarket çevresinde toplanan ailelerin, vatandaşların ve gazetecilerin kurtarma operasyonunun sonucunu beklemesi ve bölgedeki gergin atmosfer de görüntülere yansıyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, operasyon kapsamında aralarında süpermarketin farklı bölümlerinde saklanan çalışanlar ve müşterilerin de bulunduğu 68 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Haberlerde, saldırganlardan birinin çıkan çatışmada hayatını kaybettiği, diğer şüphelilerin ise direnmeden teslim olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, güvenlik güçlerini tebrik etti

Bu arada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, operasyonun ardından basına yaptığı açıklamada, Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler mensuplarını gösterdikleri cesaret, disiplin ve profesyonellik dolayısıyla tebrik ederek kurtarma operasyonuna katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ülkede, 24 Kasım'da, Villavicencio kentindeki yerel yönetim binası önünde düzenlenen bombalı saldırıda da 23 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA