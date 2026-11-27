Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından 101 gün önce kaçırılan Anyi Jacome adlı kadının ölü bulunduğunu bildirdi.

De la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Cucuta-Ocana kara yolunda ELN'nin 3 polisle birlikte alıkoyduğu Jacome'nin cesedinin bulunduğunu belirterek ELN'ye operasyon talimatı verdi.

Sorumluların yakalanması için güvenlik güçlerinden "seferber" olmasını isteyen de la Espriella, şunları kaydetti:

"Ulusal Polisimizin üç mensubuyla birlikte ELN tarafından kaçırılan Anyi Jacome'nin cansız bedeninin bulunduğunun teyit edilmesini derin bir acıyla öğrendim. 101 gün süren endişe ve belirsizliğin ardından gelen bu üzücü haber, ailesini ve tüm Kolombiya'yı yasa boğdu. Sevenlerine en içten başsağlığı dileklerimi ve tüm dayanışmamı iletiyorum. Bu suçun sorumlularını takip etmek ve en kısa sürede adalet önüne çıkarmak amacıyla askeri ve polis komuta kademesine Catatumbo'da ve Kuzey Santander'in geri kalanında tüm imkanlarını seferber etme talimatı verdim."

De la Espriella, ayrıca ELN'den kaçırılan 3 polisin derhal ve koşulsuz serbest bırakmasını istedi.

Kolombiya Kamu Denetçiliği Kurumu da Jacome cinayetini kınayarak olayın aydınlatılması ve suçun soruşturulması çağrısında bulundu.

Kaçırma eyleminin sorumluluğunu üstlenen ELN, daha sonra üniformalı görevlilerin hayatta olduğuna dair kanıtlar yayımlamıştı.

Örgüt, alıkonulma sürecinde 3 polis memurunu ve Anyi Jacome'yi eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) muhalif kanadına bağlı 33. Cephe ile bağlantılı olmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA