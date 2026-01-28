Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu

Haberler

Kolombiya Devlet Hava Yolları'na ait Beech 1900D tipi bir uçak, Kuzey Santander bölgesinde radardan kayboldu. Uçakta 13 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyordu. Yetkililer, uçağı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait, içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

Ulusal basına göre, Satena Hava Yolu şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan çıktı.

Yetkililer, içinde 13 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu uçağı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

