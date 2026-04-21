Kolombiya'nın Ekvador sınırında İHA ile düzenlenen saldırıda 3 asker öldü
Kolombiya'nın Ekvador sınırında yasa dışı silahlı grupların patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı Ipiales kırsalında operasyon yürüten askerler, İHA'lı saldırıya uğradı.
Ordudan yapılan açıklamada, olayın Ekvador sınırında faaliyet gösteren yasa dışı silahlı gruplara yönelik yürütülen operasyon sırasında meydana geldiği bildirildi.
Yaralı askerlerin helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgede askeri operasyonlar sürüyor. Sorumluların bulunması ve Kolombiya'nın güneybatısında faaliyet gösteren organize silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar yoğunlaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.