Haberler

Kolombiya'nın Ekvador sınırında İHA ile düzenlenen saldırıda 3 asker öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'nın Ekvador sınırında yasa dışı silahlı grupların düzenlediği İHA saldırısında 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. Olay bölgedeki askeri operasyonlar sırasında meydana geldi.

Kolombiya'nın Ekvador sınırında yasa dışı silahlı grupların patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı Ipiales kırsalında operasyon yürüten askerler, İHA'lı saldırıya uğradı.

Saldırıda 3 asker yaşamını yitirirken 2 asker yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, olayın Ekvador sınırında faaliyet gösteren yasa dışı silahlı gruplara yönelik yürütülen operasyon sırasında meydana geldiği bildirildi.

Yaralı askerlerin helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgede askeri operasyonlar sürüyor. Sorumluların bulunması ve Kolombiya'nın güneybatısında faaliyet gösteren organize silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar yoğunlaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

