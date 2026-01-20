Kolombiya'da Silahlı Gruplar Arasında Çatışma: En Az 26 Ölü

BOGOTA, 20 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya'nın Guaviare bölgesinde silahlı gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Kolombiya Ordusu 4. Tümen Komutanı Ricardo Roque pazartesi günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, rakip silahlı gruplar arasındaki çatışmaların ardından El Retorno Belediyesi'nde 26 cansız bedenin güvenlik güçleri tarafından bulunduğunu belirtti.

Roque, ordu, polis, donanma ve hava kuvvetlerinin, 35 bin kilometrekareden daha geniş bir alanı kapsayan bölgede tam kontrolü yeniden sağlamak amacıyla ortak operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

Rogue, güvenlik operasyonlarını koordine etmek ve olası patlamamış mühimmat da dahil olmak üzere çevredeki yerleşimlere yönelik riskleri ele almak amacıyla birleşik bir komuta merkezi kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkililer, devam eden şiddet olayları nedeniyle kırsal bölgelerde yaşayanların halen risk altında olduğunu belirterek sivilleri resmi güvenlik talimatlarına uymaları konusunda uyardı.