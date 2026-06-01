Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50 oy oranına ulaşamadı. Aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ve sol görüşlü Ivan Cepeda, 21 Haziran'daki ikinci turda yarışacak.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının (Registraduria Nacional del Estado Civil) kesin olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 96'sı açıldı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamladı.

İktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin liderliğini yaptığı Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Paloma Valencia oyların yüzde 6,86'sını alarak üçüncü olurken, onu yüzde 4,20 ile Antioquia eski Valisi Sergio Fajardo ve yüzde 0,95 ile Sistemi Yıkmak Hareketinin adayı Raul Santiago Botero takip etti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
