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Kolombiya'da halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Kolombiya'da halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Güncel Haberler

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo kasabasında bir halı sahaya, futbol oynandığı sırada yıldırım düştü. Sahadaki 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.

YILDIRIM DÜŞMESİ SIK YAŞANIYOR

Kolombiya'nın bazı bölgelerinde zaman zaman şiddetli şimşek çakmaları ve yıldırım düşmeleri yaşanıyor.

Kolombiya'da halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi öldüGörseller temsilidir

Kaynak: AA / Güncel

Güney Amerika Kolombiya Futbol Dünya Güncel Haberler

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