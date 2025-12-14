Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "silahlı greve" başlayan isyancı grup ELN'ye tepki

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 72 saat sürecek olan ELN'nin silahlı grevine karşı sert mesajlar vererek güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve halkın seyahat özgürlüğünün sağlanmasını istedi. ABD de Kolombiya'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülke genelinde 72 saat sürmesi planlanan "silahlı greve" başlayan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) tepki göstererek, bu duruma müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kolombiya'yı "tehdit ettiğini" öne sürerek 72 saatlik silahlı greve başlayan ELN'ye sert tepki gösterdi.

ELN'nin silahlı grevden vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde müdahale edeceklerini belirten Petro, "Çiftçileri öldürerek, özgürlüklerini ellerinden alarak kimseye karşı protesto yapılamaz. Siz, ELN üyeleri silahlı grev ilan ediyorsunuz ancak (ABD Başkanı Donald) Trump'a karşı değil, bugün sizi kontrol eden uyuşturucu kaçakçılarının lehine hareket ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Petro, orduya gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması ve halkın seyahat özgürlüğünün sağlanması talimatını verdi.

Ulusal basına göre ELN, yayımladığı bildiride 14-17 Aralık tarihlerinde silahlı grev ilan ederek, ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'ya yönelik tehditlerini protesto edeceklerini duyurdu.

ELN, grevin sivil halka zarar verme amacı taşımadığını, 72 saat boyunca Kolombiyalılardan kara yollarını ve nehir güzergahlarını kullanmamalarını istedi.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "seyahat" uyarısı

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, ELN'nin silahlı grev ilanının ardından yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki vatandaşlarına "acil seyahat uyarısında" bulundu.

Büyükelçilik, güvenlik riski nedeniyle ABD'li vatandaşlardan, Kolombiya'nın Arauca, Cauca ve Norte de Santander bölgeleri ile Venezuela sınır hattına yönelik seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Caracas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

ELN'nin sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarının ardından söz konusu ateşkes Kolombiya hükümeti tarafından 19 Eylül 2024'te askıya alınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

