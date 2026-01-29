Haberler

Kolombiya'da düşen uçaktaki 15 kişiden kurtulan olmadı

Güncelleme:
Kolombiya'nın Kuzey Santander bölgesinde, radardan kaybolan ve La Playa kasabası yakınında düşen bir uçakta, Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi. Uçakta bulunan 13 yolcu ve 2 mürettebatın cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.

Düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Quintero, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, "Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.

Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.

Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
