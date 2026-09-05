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Kolombiya'da İHA Saldırısı: 3 Asker Şehit Oldu

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NEW Kolombiya'nın kuzeydoğusunda askeri bir yerleşkeye insansız hava araçlarından (İHA) atılan patlayıcılarla düzenlenen saldırı sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.

NEW Kolombiya'nın kuzeydoğusunda askeri bir yerleşkeye insansız hava araçlarından (İHA) atılan patlayıcılarla düzenlenen saldırı sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.

Kolombiya ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıda Venezuela sınırına yakın Ocaña'daki bir askeri birliğin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İHA'lardan atılan patlayıcılarla düzenlenen ve ardından çıkan çatışmada en az 3 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Yetkililerin, dün gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıdan isyancı Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu (ELN) sorumlu tuttuğu kaydedildi.

1964'ten beri aktif olan silahlı grup ELN, 10 yıl önce Kolombiya Silahlı Devrimci Kuvvetleri ile yapılan barış anlaşmasına katılmayan muhalif fraksiyonlardan oluşuyor.

Kaynak: AA
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