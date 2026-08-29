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Bogota'da 30 Ağustos resepsiyonu

Bogota'da 30 Ağustos resepsiyonu
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Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile Silahlı Kuvvetler Savunma Ataşesi Yarbay Serdar Surada'nın ev sahipliğinde başkent Bogota'da düzenlenen resepsiyona, çeşitli ülkelerin Kolombiya'daki üst düzey askeri temsilcileri, büyükelçileri, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Resepsiyon saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kolombiya milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Yüksel, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'nin afetzedelere ulaştırılmak üzere insani yardım malzemelerini Cali kentine götürdüğünü belirten Yüksel, Kolombiya ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

30 Ağustos'un Türkiye için emperyalizme karşı kazanılmış bir zafer olduğunu belirten Yüksel, "Zaferi kazanan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yarbay Surada da konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet kararlılığının en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bayramını binlerce kilometre uzakta kutlamaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduklarını dile getiren Surada, "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kesin bir zaferle sonuçlanmasıyla Türkiye'nin Bağımsızlık Savaşı'nın askeri açıdan en kritik dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Bu zafer yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda bağımsızlığın, vatan sevgisinin ve milli iradenin de bir zaferidir." dedi.

Surada, Türk ordusunun köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve resmi kuruluş tarihinin Hun İmparatoru Mete Han dönemine kadar uzandığını da sözlerine ekledi.

Resepsiyon kapsamında, ayrıca Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan özel video gösterildi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA
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