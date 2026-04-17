Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın İsrail'in etkisiyle savaşa sürüklendiğini söyledi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in etkisi altında insanlık için yıkıcı bir savaşa sürüklendiğini belirtti. Avrupa'daki yabancı düşmanlığına da dikkat çekerek, çeşitliliğin önemine vurgu yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in etkisiyle insanlık açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir savaşın içine sürüklendiğini öne sürdü.

Petro, İspanya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında RTVE ve İspanyol haber ajansı EFE'ye değerlendirmelerde bulundu.

Petro, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürüklemesiyle insanlık için yıkıcı olan bir savaşa sürüklendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir Cumhurbaşkanı olarak bugün dünyada yaşanan adaletsizlikler karşısında sesimi yükseltmeye çalışıyorum. Tıpkı Gazze'deki soykırıma karşı çıkmak gibi. Başkan Trump, çevresini saran yankı odaları ve önyargılar nedeniyle, Netanyahu'nun sürüklemesiyle insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir blokta yer alıyor."

Netanyahu'nun ABD yönetimi içinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ileri süren Petro, İsrail Başbakanı'nın hükümet içinde Trump'tan daha etkili destekçilere sahip olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da eleştiren Petro, "Trump o ofiste (Oval Ofis) kendisinden kopuk, her biri farklı bir ajandaya sahip olan ve birbiriyle rekabet eden kişilerin oluşturduğu balonlarla kuşatılmış halde yaşıyor. En sorunlu ajandayı ise siyonist köktenciliğin etkisi altındaki Marco Rubio'da gördüm." ifadesini kullandı.

Petro, Avrupa'da yabancı düşmanlığının yeniden yükseldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çeşitlilik bir zenginlik kaynağıdır. Günümüzde ise yabancı düşmanlığı ve ırk temelli nefret üzerinden seçim kazanılmaya çalışılıyor. Bu nefret, belirli bir yabancıya değil, doğrudan ten rengine yöneliktir. İşte bunun adı Hitler'dir. Bu, Hitler'in kendisidir. İspanya'nın tutumunun Avrupa için öncü nitelikte olduğunu düşünüyorum. İran'a yapılanların uluslararası hukuku çiğneyen bir saldırı olduğu gerçeğiyle yüzleşilmeli. Ayrıca göçün, Hitler'in Yahudiler için söylediğinin aksine Avrupa'yı fakirleştiren değil, zenginleştiren bir unsur olduğunu kabul etmek gerekir."

Kaynak: AA / Sinan Doğan
