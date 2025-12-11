Haberler

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a yanıt: "Tamamen yanlış bilgilere sahip"

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya hakkında yaptığı sert yorumlara yanıt vererek, Trump'ın yanlış bilgilere sahip olduğunu ve Kolombiya'nın uyuşturucu ile mücadelede önemli adımlar attığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini tehdit edici ifadeler kullanmasına ilişkin, "Trump, Kolombiya hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip." yorumunu yaptı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini kastederek, "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacak" sözlerine yanıt verdi.

Hükümeti döneminde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "büyük" operasyonlara imza attıklarını dile getiren Petro, "Trump, Kolombiya hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip. Bu üzücü, çünkü kokain kaçakçılığı konusunda en fazla deneyime sahip ülkeyi ne yazık ki göz ardı ediyor. Görünen o ki, kendisiyle konuşanlar onu bütünüyle yanıltıyor." ifadelerini kullandı.

Petro, görevi süresince uyuşturucu mafyalarına yapılan operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"Oysa benim yönetimim sırasında ordumuz mafyalara karşı 1446 kara operasyonu gerçekleştirdi ve onların elebaşlarını bulmak için 13 hava bombardımanı düzenledi. Üstelik bunların birçoğu, paylaşılan askeri istihbarat sayesinde yapıldı. Hükümetim döneminde 2 bin 700 ton kokain ele geçirildi. Bu, dünya tarihindeki en büyük el koymadır. Bu da, 32 milyar dozun ne ABD'ye ne de diğer uyuşturucu tüketen ülkelere ulaşmadığı anlamına geliyor."

"Bu, gerçekte Kolombiya'ya saygısızlıktır"

ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'ya haksızlık yaptığını vurgulayan Petro, "ABD Başkanı'na yönelik bu korkunç yanlış bilgilendirme, onu Kolombiya toplumunun çoğunluğu tarafından demokratik yollarla seçilmiş bir başkan hakkında söylenmemesi ve yapılmaması gereken ifadeler ile eylemlere yöneltiyor. Bu, gerçekte Kolombiya'ya saygısızlıktır." açıklamasında bulundu.

Petro, ABD ile bazı konularda farklı görüşlere sahip olduğunu belirterek, "Filistin, Karayipler, Venezuela ve mafyalarla mücadelenin etkinliği konusunda ABD hükümetinin politikalarından farklı görüşlere sahibim. Küresel bir demokraside bunları ifade etme ve tartışmaya hakkım var ve eğer verilerle hatalı olduğum gösterilirse bunu düzeltebilirim." mesajını paylaştı.

Uyuşturucu kaçakçılarına son yıllarda "tarihi" darbeler vurduklarını ifade eden Petro, bu şartlar altında hayatta kalmasının "mucize" olduğunu belirtti.

Kokainin Karayiplerden çok Pasifik üzerinden çıktığını hatırlatan Petro, şöyle devam etti:

"Kokain sermayesi artık Kolombiya'ya girmiyor, uluslararası finans sistemine taşınmış durumda. Uluslararası polis istihbaratının koordinasyonuyla bu varlıklara el koyabiliriz. Bu düşüncelerim nedeniyle, Kolombiya'daki kokain ticaretinin gerçek sahipleri olan uluslararası mafyalar kızlarımı ve ailemi tehdit ediyor. ABD başkanlarının bu tehditlere dolaylı biçimde dahi destek veren bir tutum içinde olmasını istemem."

Trump, Venezuela'nın yanında Kolombiya'yı da hedef almıştı

Trump daha önce, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimin tırmanmasıyla birlikte Petro'nun "sıradaki hedef olacağını" söylemişti.

Ulusal basına göre, Petro'yu defalarca eleştiren ve onu "yasa dışı uyuşturucu satıcısı" olarak nitelendiren Trump, dünkü açıklamasında söylemini daha da sertleştirerek, Kolombiya liderinin "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacağını" ifade etmiş ve Kolombiya'yı, kokaini doğrudan ABD'ye gönderen "kokain fabrikaları" işletmekle suçlamıştı.

Haberler.com
