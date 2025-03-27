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Köln'deki Nippes Fatih Camii'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

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Almanya'nın Köln kentinde bulunan Nippes Fatih Camii'nde Ramazan ayı vesilesiyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Ziyaretçiler cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu ve manevi duygularla Sakal-ı Şerif'i selamladı.

- Almanya'daki Nippes Fatih Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde bulunan Nippes Fatih Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Nippes Fatih Camii'nde Ramazan ayı vesilesiyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun ilginin olduğu programda, ziyaretçiler Sakal-ı Şerif'i manevi duygular içerisinde selamlarken, dualar edildi. Program, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla sona erdi.

Köln'deki Nippes Fatih Camii'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN KARAMURAT - Güncel
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