Köln'de Yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı Namazını Eda Etti

Köln'de Yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı Namazını Eda Etti
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Almanya'nın Köln şehrinde Brühl Camii'nde yüzlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı. Namaz öncesinde yapılan hutbede birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önemi vurgulandı.

- Köln'de yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti

KÖLN - Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Brühl Camii'nde toplanarak Kurban Bayramı namazını eda etti.

Kurban Bayramı dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından kutlanıyor. Almanya'nın Köln şehrinde de İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı Brühl Camii'nde yüzlerce Müslüman, bayram namazını kıldı. Cami'yi dolduran Müslümanlar bayramın manevi atmosferini yaşadı. Namaz öncesinde yapılan hutbede birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekildi.

Türkiye Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al namazdan önce kısa bir konuşma yaparak, "Bugün aynı dualarla saf tutacağız ve böylelikle aramızdaki kardeşlik duygularını daha da güçlendireceğiz" dedi. Kılınan bayram namazının ardından Başkonsolos cami yetkilileriyle birlikte cemaatle bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN KARAMURAT - Güncel
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