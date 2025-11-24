Haberler

Köln'de Uçağı Kaçıran Yolcular Aprona Girdi

Güncelleme:
Almanya'nın Köln kentinde, Romanya'nın Bükreş kentine gitmek üzere kalkış yapan Wizz Air uçağını kaçıran iki Rumen yolcu, acil çıkış kapısından aprona girerek uçağı durdurmaya çalıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'nın Köln kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek için piste çıkan uçağı kaçıran iki Rumen yolcunun acil çıkış kapısından girdikleri apronda el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştığı belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Köln-Bonn Havalimanı'nda Bükreş seferini yapmak üzere olan Wizz Air hava yolu şirketinin uçağı, kapıları kapatıldıktan sonra piste çıktı.

Bu sırada, uçağı kaçıran iki Rumen yolcu, havalimanındaki acil durum düğmesine basarak, acil çıkış kapısından aprona girdi.

El sallayarak uçağı durdurmaya çalışan 28 ve 47 yaşlarındaki iki kişinin aniden piste çıkmasıyla uçağın kalkışı ertelendi.

Polis, Hava Güvenliği Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında işlem başlatıldığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Gecikmeli olarak kalkan uçak ise Bükreş'e indi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

