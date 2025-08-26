Köln'de Silah İhracatına Protesto

Almanya'nın Köln kentinde, İsrail'in de aralarında yer aldığı bazı ülkelere silah ihraç eden firmalar protesto edildi.

Köln polisi tarafından getirilen gösteri yasağı, Münster Yüksek İdare Mahkemesinin "kamu güvenliği açısından herhangi bir tehdit görülmediği" hükmüyle kaldırıldı.

"Rheinmetall firmasını silahsızlandır" temasıyla düzenlenen gösteride, sol grupların öncülüğünde çok sayıda kişi, silah üreten ve İsrail'in de aralarında yer aldığı bazı ülkelere ihracat yapan firmaları protesto etti.

Alman basınında yer alan haberlerde, protestoların salı ve cuma günleri tekrarlanacağı, gösterilerin silah firmalarının bulunduğu bölgelerde de devam edeceği belirtilerek, protestoların düzenlenmeden önce internet üzerinden bildirileceği ifade edildi.

Göstericilerin hedefi olan firmalar arasında Rheinmetall'in yanı sıra İsrailli Elbit Systems'ın da bulunduğu belirtildi.

Elbit'in Almanya'nın güneybatısındaki Ulm kentinde yer alan tesisinin de "protestocuların hedefinde" olduğu kaydedildi.

Alman silah üreticileri ise yaptıkları basın açıklamasında, artan protestolar nedeniyle mülklerinin saldırıya uğrama riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.