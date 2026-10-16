İstanbul aktarmalı Köln'e uçan yolcunun valizinden 37 zehirli yılan çıktı! Çoraplara ve şampuan şişelerine saklamış

İstanbul aktarmalı Köln'e uçan yolcunun valizinden 37 zehirli yılan çıktı! Çoraplara ve şampuan şişelerine saklamışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mexico City'den İstanbul aktarmalı olarak Almanya'nın Köln kentine giden Meksikalı yolcunun valizinde 37 canlı zehirli yılan ve 55 kertenkele ele geçirildi. Sinirli hali ve çelişkili ifadeleri nedeniyle durdurulan yolcunun elinde kokain izine de rastlandı. Hayvanların çorap yumaklarına, şampuan ve krem şişelerine saklandığı belirlendi. Köln Ana Gümrük Dairesi, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını açıkladı.
- Köln Havalimanı'nda Meksika'dan İstanbul aktarmalı gelen bir yolcunun valizinde 37 canlı zehirli yılan ve 55 kertenkele ele geçirildi.
- Yolcu, yeşil hattı kullanmak isterken sinirli hali ve çelişkili ifadeleri nedeniyle durduruldu; elinde yapılan testte kokain izine rastlandı.
- Hayvanlar valizde çorap yumakları, plastik kutular ile şampuan ve krem şişelerinin içine saklanmış halde bulundu.
Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve buradan aktarmalı olarak Almanya'nın Köln şehrine giden yolcunun valizi şüphe üzerine incelemeye alındı. Valizde çorapların içine saklanmış halde zehirli yılanlar, şampuan ve krem şişeleri içinde ise kertenkele bulundu.
Olay Almanya'nın Köln Havalimanı'nda meydana geldi. Meksikalı bir kişi Mexico City'den İstanbul aktarmalı olarak Köln'e gitti. Yolcu akşam saatlerinde yeşil hattı kullanmak isterken, sinirli hali ve seyahat amacı hakkındaki çelişkili ifadeleri nedeniyle durduruldu. El içlerinden alınan uyuşturucu silme testinde kokain izine rastlanması üzerine yolcunun bavulunda inceleme yapıldı.
ÇORAP YUMAKLARINA VE ŞAMPUAN ŞİŞELERİNE SAKLAMIŞ
Alman gümrük ekiplerinin valizde yaptığı aramalarda plastik kutular, şampuan ve krem şişeleriyle çorap yumakları içine sıkıştırılmış çok sayıda yılan ve kertenkele ortaya çıktı. Ekipler, valiz içerisinde 37 canlı zehirli yılan ile 55 kertenkele ele geçirildiğini açıkladı.
'BU ALIŞILMADIK BİR OLAY'
Konuyla ilgili konuşan Köln Ana Gümrük Dairesi sözcüsü Jens Ahland, "Havalimanındaki meslektaşlarımız bavullarda nelerle karşılaşacaklarını bilseler de, Meksika'dan gelen 37 canlı zehirli yılan ve 55 kertenkele ile daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bu, Alman gümrüğü için alışılmadık bir olay. İnsanların para hırsı uğruna hayvanlara yaptıkları bizi derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı.