Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde yer alarak, vatandaşa domuz eti yedirmekle suçlanan Köfteci Yusuf zor günlerden geçiyor.

BAKANLIĞI SUÇLADILAR

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' skandalına ilişkin yapılan açıklamada, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığı ve ürünlerinde asla domuz eti kullanılmadığı belirtildi. Ayrıca olumsuz analiz sonuçlarının normal prosedüre aykırı bir şekilde geç bildirildiği ve bu durumun izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamadıkları ifade edildi.

İSTANBUL'DAKİ BAZI ŞUBELERİ SİNEK AVLIYOR

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü köfte zincirinin İstanbul'daki Avcılar ve Kadıköy şubelerinde dün çekilen görüntüler ise müşteri sayısındaki azlığı ortaya çıkardı. Avcılar'daki Köfteci Yusuf şubesinde çekilen bir videoda mekanın boş kaldığı görüldü. Kadıköy'deki Köfteci Yusuf şubesinde ise iş çıkışı saatinde dahi üst katın servise kapatıldığı, sınırlı sayıda masa bulunan alt katta da masaların yarısından çoğunun boş kaldığı görüldü.

"BİZ YİYORUZ, ADAMA İFTİRA ATMAYIN"

Domuz eti iddiaları sonrası bazı şubeleri sinek avlamaya başlayan Köfteci Yusuf'a bir grup vatandaştan ise destek geldi. Ünlü köftecinin iftiraya uğradığını düşünen bazı vatandaşlar, sipariş verdikleri menüleri araçlarının arkasında dolaştırarak yoldan geçen insanlara dağıttı. Görüntüleri de yayımlayan gruptakilerin "Biz yiyoruz. Adama iftira atmayın" sözleri dikkat çekti.