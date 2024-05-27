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Kocasının şiddetine maruz kalan kadın, erkek kardeşi tarafından da şiddet gördü

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Aksaray'da kocasının kendisine şiddet uyguladığı için Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kadın, erkek kardeşi tarafından evi terk ettiği için şiddete uğradı. Kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kocasının kendisine şiddet uyguladığı için Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kadın, erkek kardeşi tarafından evi terk ettiği için şiddete uğradı.

Ebru Barık yaklaşık bir ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı için 3 çocuğu ile birlikte evi terk etti.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki ablasının evine yerleşen Barık, buraya gelen erkek kardeşi E. B. tarafından evi terk ettiği için şiddete maruz kalırken, E. B.'nin dini nikahlı eşi de 2 kızını darp etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Barık ve 2 kızı sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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