Kocasının Ölümüyle Suçlanan Kadın Adana'da Yakalandı

Osmaniye'de kocası Mehmet Y.'nin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan Sebile Y., hakkında verilen yeni tutuklama kararı sonrası Adana'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de kocasının ölümüyle suçlanan ve tutuksuz yargılanan kadın, hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından Adana'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Osmaniye'de 2 Nisan 2024'te hayatını kaybeden Mehmet Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık bir ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eşi Sebile Y. hakkında mahkemece yeniden tutuklama kararı verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen Sebile Y, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sebile Y, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Sebile Y, 3 Eylül 2024'te katıldığı bir televizyon programında, bu tarihten 5 ay önce rahatsızlanan ve tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden eşi Mehmet Y'nin ölümüne erkek arkadaşı Mustafa S'nin içirdiği çorbanın neden olduğunu ileri sürmüştü.

Polis, Sebile Y. ve erkek arkadaşı Mustafa S'yi İstanbul'daki televizyon stüdyosunda gözaltına almış, Osmaniye'ye getirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sebile Y, 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

