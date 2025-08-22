Kocasinan'da Yeni Sanayi Sitesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Sanayi Sitesi'nde sürdürülen altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Bayatlı Sokak'taki yenileme çalışmalarını takip eden Çolakbayrakdar, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, çalışmaları esnafı mağdur etmeden, minimum seviyede ve titizlikle gerçekleştirdiklerini, kaldırım, otopark, çevre düzenleme, yol, altyapı ve asfalt işlerini hassasiyetle tamamladıklarını kaydetti.

Asfalt çalışmalarıyla bölgenin daha modern ve konforlu bir hale geleceğini anlatan Çolakbayrakdar, hafta sonu asfalt çalışmalarının tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ise Çolakbayrakdar'ın her zaman esnaf ve zanaatkarın yanında yer aldığını belirtti.

Yapılan çalışmalara dikkati çeken Odakır, "1970'li yıllarda yapılan bir oto sanayi sitemiz var. Pis su ile yağmur suyu aynı hattan gidiyordu. Şimdi su ayırt ediliyor ve ayrı hatlar oluşturuluyor. İnşallah bundan sonda fazla yağışta dükkanları su basmayacak. Hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.