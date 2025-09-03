Haberler

Kocasinan'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi

Güncelleme:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağını açıkladı. Mahallede sağlık yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleri hız kazanıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziya Gökalp Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, eylül ayı meclis toplantısında Ziya Gökalp Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi yapılması için karar aldıklarını belirtti.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla önemli sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde mahallenin çehresi değişiyor. Yine mecliste aldığımız kararla Ziya Gökalp Mahallesi'nde de bir sağlık merkezinin protokolü imzalanacak. Özellikle hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
