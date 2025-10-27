Haberler

Kocasinan'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Güncelleme:
Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği, Erkilet Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Aileleriyle etkinlikte eğlenen çocuklar, uçurtmalarını uçurarak Kayseri semalarını renklendirdi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, millet bahçesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti ve bölgenin önemli bir sosyal alan olacağını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi tarafından "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar oyun alanları, eğlence atölyeleri, sahne gösterileri ve müzik performanslarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Aileleriyle alanda eğlenen çocuklar, uçurtmalarını uçurarak Kayseri semalarını renklendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman vatandaşların mutluluğunu ön planda tuttuklarını ifade etti.

Erkilet Millet Bahçesi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Millet bahçemizdeki birçok çalışma tamamlandı. Şu anda sadece Kafe Sinan ve seyir terasımızın son dokunuşlarını yapıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde burası sadece Kocasinan'ın değil, Kayseri'nin en özel sosyal alanlarından biri olacak. Vatandaşlarımız aileleriyle burada dinlenecek, eğlenecek ve nefes alacak. Bizim amacımız, herkesin mutlu olduğu, huzur bulduğu bir Kocasinan inşa etmek."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
