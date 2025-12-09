Haberler

Kocasinan'da eski ve yeni sanayi bölgesindeki ana arterlerin altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediyesi, eski ve yeni sanayi bölgelerinde altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak, esnaf ve vatandaşlara modern bir ulaşım ağı sunmayı hedefliyor.

Kocasinan Belediyesi, eski ve yeni sanayi bölgesinde vatandaş ve esnafın yoğun olarak kullandığı ana arterlerin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eski ve yeni sanayi bölgesini etap etap yenilediklerini bildirdi.

Esnafı ve şehri mutlu eden hizmetler yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgelerdeki yenileme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha modern ve konforlu bir yapıya kavuşturmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eski ve yeni sanayi bölgesinde sadece yol yenileme ve asfalt çalışması yapmıyoruz. Her bölgede olduğu gibi burasını da altyapısıyla birlikte yeniliyoruz. Malumunuz burası uzunca süredir şehrimize hizmet veren bölgelerdir. Esnafı mağdur etmeden, minimum seviyede ve itinayla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hassas bir şekilde kaldırım, yol, altyapı ve asfalt çalışması yapıyoruz. Etaplar şeklinde eski ve yeni sanayi bölgemizi yenilemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
title