Kocasinan'da eski ve yeni sanayi bölgesindeki ana arterlerin altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı

Kocasinan Belediyesi, eski ve yeni sanayi bölgesinde vatandaş ve esnafın yoğun olarak kullandığı ana arterlerin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eski ve yeni sanayi bölgesini etap etap yenilediklerini bildirdi.

Esnafı ve şehri mutlu eden hizmetler yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgelerdeki yenileme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha modern ve konforlu bir yapıya kavuşturmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eski ve yeni sanayi bölgesinde sadece yol yenileme ve asfalt çalışması yapmıyoruz. Her bölgede olduğu gibi burasını da altyapısıyla birlikte yeniliyoruz. Malumunuz burası uzunca süredir şehrimize hizmet veren bölgelerdir. Esnafı mağdur etmeden, minimum seviyede ve itinayla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hassas bir şekilde kaldırım, yol, altyapı ve asfalt çalışması yapıyoruz. Etaplar şeklinde eski ve yeni sanayi bölgemizi yenilemeye devam edeceğiz."