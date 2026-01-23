Haberler

Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara yuva oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaydar, sahipsiz hayvanlar için 25 bin metrekarelik alanda kurulu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, 232 hayvana sıcak yuva sağladığını açıkladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaydar, sahipsiz hayvanlar için 25 bin metrekarelik alana kurulu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, 232 hayvana sıcak yuva olduğunu belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alana yayılan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin resmi açılış öncesinde kapılarını sokaktaki misafirlerine açtığını ifade etti.

Modern tesisin 232 sahipsiz hayvana sıcak yuva olduğunu kaydeden Çolakbayradar, tesiste sunulan hizmetlerlerin profesyonel anlayışla yürütüleceğini dile getirdi.

Tesisi tasarlarken hayvanların tüm ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini anlatan Çolakbayrakdar, tesisin Türkiye genelinde örnek gösterildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor