Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara yuva oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaydar, sahipsiz hayvanlar için 25 bin metrekarelik alana kurulu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, 232 hayvana sıcak yuva olduğunu belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alana yayılan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin resmi açılış öncesinde kapılarını sokaktaki misafirlerine açtığını ifade etti.

Modern tesisin 232 sahipsiz hayvana sıcak yuva olduğunu kaydeden Çolakbayradar, tesiste sunulan hizmetlerlerin profesyonel anlayışla yürütüleceğini dile getirdi.

Tesisi tasarlarken hayvanların tüm ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini anlatan Çolakbayrakdar, tesisin Türkiye genelinde örnek gösterildiğini sözlerine ekledi.