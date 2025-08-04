Kocasinan'da Kuşçu Mahallesi'nde Pilav Şenliği

Kocasinan'da Kuşçu Mahallesi'nde Pilav Şenliği
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğine katılarak bölgenin sosyal yaşamına dair projeleri tanıttı. Başkan, Kuşçu'nun sosyal mekanlar ile zenginleştirileceğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kuşçu'nun, şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kayseri'nin sosyal hayatını renklendirmek ve zenginleştirmek için farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu bölgesidir. Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, yediden yetmişe her kesime hitap eden piknik alanları gibi çeşitli sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurlarıyla şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var."

Öte yandan, Çolakbayrakdar Su Sporları Merkezi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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