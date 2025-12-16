Haberler

Kocasinan Belediyesi kar yağışına karşı önlemlerini aldı

Güncelleme:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteorolojinin yaptığı kar uyarısı sonrası gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı. Ekiplerin 24 saat boyunca görev yapacağı belirtilirken, 5 bin 500 ton tuz hazır bulunduruluyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısıyla birlikte gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerini aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar ve kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Ayrıca depomuzda, mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak 5 bin 500 ton tuzumuz hazır."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

