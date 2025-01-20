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Kocasinan'da İhtiyaç Sahiplerine Sevgi Puanlarıyla Alışveriş İmkanı

Kocasinan'da İhtiyaç Sahiplerine Sevgi Puanlarıyla Alışveriş İmkanı
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Kocasinan Belediyesi'nin 'Dost Eli Projesi' çerçevesinde ihtiyaç sahipleri, Dost Mağaza ve Dost Market'te sevgi puanlarıyla ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu projeyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını açıkladı.

Kocasinan Belediyesinin "Dost Eli Projesi" kapsamında ihtiyaç sahipleri, Dost Mağaza ve Dost Market'te, sevgi puanlarıyla ücretsiz alışveriş imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, sevgi puanlarıyla alışveriş imkanı sunulan projeyle devletin şefkat elini vatandaşlara doğrudan yansıttıklarını ve yüreklere dokunduklarını belirtti.

Raflardaki ürünler hakkında bilgi veren Çolakbayrakdar, market ve mağazadan ilçede yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel gıda, temizlik ve tekstil ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

Mağazalarda satışların para karşılığı değil, sevgi puanlarıyla yapıldığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Market ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Dost Market, bilinen marketlerde bulunan gıda ve temizlik ürünleri gibi her türlü ihtiyacı karşılayan ürünleri içeriyor. Dost Mağaza ise her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. Yıllardır bizleri destekleyen ve emek veren hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle mağaza kısmı hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor, market kısmı da yavaş yavaş hayırseverlerimizin katkılarıyla büyüyor. Bölgemizde yaptığımız tespitlerle ihtiyaç sahibi ailelerimize marketimiz ve mağazamızda alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Her aileye belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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