Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Alpaslan Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, caddede yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her noktasında planlı çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Şehrin merkezinde ulaşım konforunu üst seviyeye taşıdıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sahabiye Mahallesi'nde, Ahmet Paşa Caddesi üzerinde altyapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde yol yapım çalışmalarının asfaltlama kısmını da tamamladık. Yol trafiğe açıldı ve şu anda kullanılmaktadır. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Alpaslan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının başlayabilmesi için şu anda freze ekiplerimiz orada çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra, en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız."