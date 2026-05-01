Kocasinan Belediyesi, Sahabiye Mahallesi'ndeki caddeyi kısa sürede yeniledi

Kocasinan Belediyesi, esnafın yoğun olduğu ve kentin en işlek yerlerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar kısa sürede yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan hizmetlerle ilçenin daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuştuğunu belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar çalışarak yenilediğini dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kaldırım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Kocasinan'ın her bir bölgesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun çalışmalarımız sürecek. İhtiyaç olan her bölgede çalışmalarımız artarak devam edecek. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallelerimizin değerini artırmak, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle şehrin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan dev fabrikalarımız, asfalt plentimiz, agrega üretim merkezimiz ve yeni araçlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yol ve asfalt çalışmaları yapıyoruz."