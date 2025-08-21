Kocasinan Belediyesi'nde Yangın: 8 Araç Zarar Gördü

KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi'ne ait temizlik şefliğinde çıkan yangında 7'si mobil temizleme aracı yanarken, 1 cami temizleme minibüsü ise hasar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan Kocasinan Belediyesi'ne ait temizlik şefliği önünde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler temizlik şefliğinin otoparkını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada büyüyen alevler park halinde bulunan 7'si mobil temizleme aracı, 1'i cami temizleme minibüsü olmak üzere 8 araca sıçradı. Mobil temizleme araçları küle dönerken, cami temizleme minibüsünde ise hasar oluştu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yangına ilk müdahaleyi de İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların yaptığı belirtildi.