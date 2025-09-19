Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerdeki okullarda etkinlik düzenledi

Himmetdede Mahallesi'ndeki Şehit Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Atatürk İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri, Kocasinan Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle hem doyasıya eğlendi hem de keyifli bir gün yaşadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik boyunca şişme oyun grupları, akıl oyunları ve eğlenceli aktivitelerle vakit geçiren öğrenciler, Kocasinan'ın meşhur "Kocaburger" ikramıyla da unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, "Çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla hareket ettiklerini, geleceğin teminatı her bir çocuğun zenginlik olduğunu belirtti.

İlçede yaşayan çocuklar için çeşitli hizmetler ve projeler hayata geçirdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerimizden biri olan Himmetdede'de yavrularımızla bir araya geldik. Köylerimizdeki çocuklarımızı farklı etkinliklerle eğlendiriyor ve yüzlerini güldürüyoruz. Yavrularımız farklı bir gün yaşıyor. Çocuklarımızın yüzünü güldürme noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki gençlerimiz ve çocuklarımız, bu ülkenin teminatıdır. Bundan dolayı Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için daha donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, güçlenen ve büyüyen Kayseri'nin ve Türkiye'nin istikbali olacak."