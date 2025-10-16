Kocasinan Belediye Başkanı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde bulunan bir okulda lise öğrencileriyle bir araya gelen Çolakbayrakdar, öğrencilere Sinan Kafe'lerde "Kocaburger" adı altında hazırlanan hamburger ve patates kızartması ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gençlerle buluşmaların sadece etkinlik değil, aynı zamanda vizyon projesi olduğunu ifade etti.

Belediye olarak gençlerin gelişimini destekleyecek projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar her alanda gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü şehir ancak güçlü ve donanımlı gençlerle mümkündür. Bugün gördüğüm bu enerji ve vizyon, yarınlarımız adına bize büyük umut veriyor. Bu doğrultuda her hafta farklı bir okulda genç kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bu buluşmalar sayesinde hem onları daha yakından tanıyor hem de projelerimizi onların fikirleriyle zenginleştiriyoruz."