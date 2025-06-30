Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Zabıta Personeliyle Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Zabıta Amirliği'nde çalışanlarla bir araya gelen Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti.

Çolakbayrakdar, yeni başlayan personelle de tanışarak, görevlerinde başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, zabıtanın vatandaşların sokakta gördüğü zaman güven duyduğu kişi olduğunu ifade etti.

Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına zabıta geldiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür. Şükürler olsun ki toplumsal olarak yapılması gereken ne varsa bunları yapma gayreti içerisinde olduk. Şehrin ve vatandaşın huzurunu koruyan zabıta ekiplerimiz, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var."