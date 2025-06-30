Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Zabıta Personeliyle Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Zabıta Personeliyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, yeni başlayan personelle tanıştı ve zabıtanın toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Zabıta Amirliği'nde çalışanlarla bir araya gelen Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti.

Çolakbayrakdar, yeni başlayan personelle de tanışarak, görevlerinde başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, zabıtanın vatandaşların sokakta gördüğü zaman güven duyduğu kişi olduğunu ifade etti.

Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına zabıta geldiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür. Şükürler olsun ki toplumsal olarak yapılması gereken ne varsa bunları yapma gayreti içerisinde olduk. Şehrin ve vatandaşın huzurunu koruyan zabıta ekiplerimiz, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı

Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı
Alex de Souza, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi

Alex de Souza'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız için çarpıcı sözler
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi

Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.