Haberler

Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin Kayserispor maçına gitme taleplerini dinleyen Başkan, gençlerle birlikte maça gitmeyi teklif etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulda öğrencilerle buluşan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gençlerin Kayserispor'un maçına gitmek istediğini belirterek,"Genç kardeşimiz Hamza, Kayserispor maçına götürmemizi istedi. Eğer arkadaşları da isterse hep birlikte bir Kayserispor maçına gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette öğrencilere Kafe Sinan'da özel olarak hazırlanan "Kocaburger" ikram edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı

Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı! Her detayı korkunç
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı