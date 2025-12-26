Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulda öğrencilerle buluşan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gençlerin Kayserispor'un maçına gitmek istediğini belirterek,"Genç kardeşimiz Hamza, Kayserispor maçına götürmemizi istedi. Eğer arkadaşları da isterse hep birlikte bir Kayserispor maçına gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette öğrencilere Kafe Sinan'da özel olarak hazırlanan "Kocaburger" ikram edildi.