Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Havalimanı çevre yollarının çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yanında yapımı devam eden çevre yollarının çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Fen İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde devam eden yolları ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, saha çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, 2024 yılında planlanan projelere hızla başladıklarını ifade etti.

Mahallelerde çözüm üretmek için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kış mevsimine rağmen hava şartlarının uygun olmasından dolayı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu noktada Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki havalimanının yeni terminal binasının yanı başındaki çevre yolların yapımına başladık. 10, 15, 20 ve 25 metre genişliğinde değişik ebatlardaki yolların altyapısı bittiğinde asfalt çalışmasıyla bölgemize ve şehrimize hizmet vermeye başlayacak."