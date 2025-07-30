Kocasinan Akademi'de Çocuklarla Gitar Kursu Ziyareti

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Akademi Mimarsinan ve Çocuk Kulübü'nü ziyaret ederek, gitar kursuna katılan çocuklarla bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Akademi Mimarsinan ve Çocuk Kulübü'nü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çolakbayrakdar ve Ermiş, ziyaret kapsamında gitar kursuna katılan çocuklarla bir araya geldi.

Akademi bünyesinde 43 tesis ile farklı yaş ve gruplara yönelik hizmet verildiğini belirten Çolakbayrakdar, kişisel gelişim, el sanatları ve spor gibi birçok alanda eğitim imkanı sağlandığını kaydetti.

Ermiş ise kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri başarılı bulduğunu belirterek, eğitmen ve katılımcılara teşekkür etti.

Ziyarete katılan kursiyerler ise aldıkları eğitimlerle hem sosyal hayata katıldıklarını hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Halil Özbaşaran - Güncel
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