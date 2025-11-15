Haberler

Koçani Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Yürüyüş Düzenlendi

Koçani Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Yürüyüş Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın Koçani kentindeki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 63 kişi, Üsküp'te düzenlenen yürüyüşle anıldı. Aileler adalet talep etti.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentinde 16 Mart'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 63 kişi, başkent Üsküp'te düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Yürüyüş "Sıradaki kim?" adlı oluşum ile yangında yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından kurulan "16 Mart 2025" Derneği organizasyonunda düzenlendi.

Makedonya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ilk önce Kuzey Makedonya Meclisi'ne ardından Üsküp Asliye Ceza Mahkemesi'ne yürüdü.

Yürüyüş kapsamında saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, çeşitli pankartlar ve hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, yürüyüş esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece kulübünde sahne alan DNK grubu üyelerinden Andrej'in eşi Natalija Gjorgjieska, Meclis binası önünde yaptığı konuşmada, acıma ya da sempati beklemediklerini, adalet ve hiçbir ailenin kendilerinin yaşadıklarını yaşamamasının garantisini istediklerini söyledi.

Öte yandan, yangına ilişkin dava, 19 Kasım'da İdrizovo Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkemede başlayacak.

Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani kentinde bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına neden olmuştu.

Yangında 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.