Koçani Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Yürüyüş Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentinde 16 Mart'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 63 kişi, başkent Üsküp'te düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Yürüyüş "Sıradaki kim?" adlı oluşum ile yangında yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından kurulan "16 Mart 2025" Derneği organizasyonunda düzenlendi.

Makedonya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ilk önce Kuzey Makedonya Meclisi'ne ardından Üsküp Asliye Ceza Mahkemesi'ne yürüdü.

Yürüyüş kapsamında saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, çeşitli pankartlar ve hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, yürüyüş esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece kulübünde sahne alan DNK grubu üyelerinden Andrej'in eşi Natalija Gjorgjieska, Meclis binası önünde yaptığı konuşmada, acıma ya da sempati beklemediklerini, adalet ve hiçbir ailenin kendilerinin yaşadıklarını yaşamamasının garantisini istediklerini söyledi.

Öte yandan, yangına ilişkin dava, 19 Kasım'da İdrizovo Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkemede başlayacak.

Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani kentinde bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına neden olmuştu.

Yangında 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.