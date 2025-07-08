Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı

Mersin'de skandal görüntüler kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan bir araç, önünde seyreden kamyonun bir anda yol ortasında sola döndüğünü fark etti.

KAMYONU ÇOCUKLAR KULLANDI

Kamyona yaklaşan araç sürücüsü, gördüklerine inanamadı. Kamyonu 10-11 yaşlarında iki çocuğun kullandığı görüldü. Araç kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.