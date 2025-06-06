Koçak Köyü'nde Kavurma İkramı Geleneği 100 Yıldır Sürüyor

Koçak Köyü'nde Kavurma İkramı Geleneği 100 Yıldır Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde, kurban bayramlarında misafirlere kavurma ikram etme geleneği bir asrı aşkın süredir devam ediyor. Köy halkı, imece usulü ile hazırladıkları kavurmaları, uzak yerlerden gelen misafirlere sunarak misafirperverliğini gösteriyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde misafirlere köy halkı tarafından kavurma ikram etme geleneği bir asrı aşkın süredir sürdürülüyor.

Koçak köyü sakinlerince kurban bayramlarında komşu köy halkı ve ilçe dışından gelen misafirlere kavurma ikram etme geleneği devam ettiriliyor.

Koçak Köyü Yeni Cami imam hatibi Mehmet Fatih Yanık, gazetecilere, bir asırdan fazla süredir süregelen gelenekleri kapsamında misafirlerine kurban etinden yaptıkları kavurmayı ikram ettiklerini söyledi.

Geleneklerine Kovid-19 salgını sürecinde ara verdiklerini belirten Yanık, "Sonrasında geleneğimiz yeniden canlandı. Evlerimize bereket, şifa olması için köylülerimizin ve hayvan sahiplerinin imece usulü bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir organizasyon bu." dedi.

Bu geleneğin köylerinde yaşayan Mehmedi Behrullah Hazretleri döneminden bu yana sürdüğünü anlatan Yanık, "Eskiden çevre köylerden bayram veya cuma namazı kılmaya geliyorlar. Özellikle bayramlarda burası kalabalık oluyor. Misafirler uzak yollardan geldiği için köylülerce imece usulü çok güzel şekilde sofralar seriliyor, kazanlar kaynıyor. Anadolu'da burası ilk yerleşim yerlerinden, Türk köylerinden biri. Misafirperverliği göstermek adına güzel bir örnek. Halen devam ediyor günümüzde." ifadelerini kullandı.

Koçak Köyü Muhtarı İbrahim Koyuncu ise ikram geleneklerini bundan sonra da devam ettirmeyi istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayvan sahipleri birer tane hayvan veriyor. Hayvanı olmayanlar para katkısında bulunuyor. Bu şekilde organizeyi gerçekleştiriyoruz. Etlerin hazırlanmasında, kesiminde, pişirilmesinde köylülerimiz destek oluyor. Gece geç saatlere kadar kazanlarımız kaynıyor. Sabah saatlerinde de vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Köyümüz yaklaşık 600 hane civarında. Bin nüfuslu köyümüz. İstanbul'dan ve çevre illerden gelenlerle bayramda oldukça kalabalığımız oluyor."

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

İlçeye son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.