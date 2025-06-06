Koçak Köyü'nde Kavurma İkramı Geleneği 100 Yıldır Sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde misafirlere köy halkı tarafından kavurma ikram etme geleneği bir asrı aşkın süredir sürdürülüyor.

Koçak köyü sakinlerince kurban bayramlarında komşu köy halkı ve ilçe dışından gelen misafirlere kavurma ikram etme geleneği devam ettiriliyor.

Koçak Köyü Yeni Cami imam hatibi Mehmet Fatih Yanık, gazetecilere, bir asırdan fazla süredir süregelen gelenekleri kapsamında misafirlerine kurban etinden yaptıkları kavurmayı ikram ettiklerini söyledi.

Geleneklerine Kovid-19 salgını sürecinde ara verdiklerini belirten Yanık, "Sonrasında geleneğimiz yeniden canlandı. Evlerimize bereket, şifa olması için köylülerimizin ve hayvan sahiplerinin imece usulü bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir organizasyon bu." dedi.

Bu geleneğin köylerinde yaşayan Mehmedi Behrullah Hazretleri döneminden bu yana sürdüğünü anlatan Yanık, "Eskiden çevre köylerden bayram veya cuma namazı kılmaya geliyorlar. Özellikle bayramlarda burası kalabalık oluyor. Misafirler uzak yollardan geldiği için köylülerce imece usulü çok güzel şekilde sofralar seriliyor, kazanlar kaynıyor. Anadolu'da burası ilk yerleşim yerlerinden, Türk köylerinden biri. Misafirperverliği göstermek adına güzel bir örnek. Halen devam ediyor günümüzde." ifadelerini kullandı.

Koçak Köyü Muhtarı İbrahim Koyuncu ise ikram geleneklerini bundan sonra da devam ettirmeyi istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayvan sahipleri birer tane hayvan veriyor. Hayvanı olmayanlar para katkısında bulunuyor. Bu şekilde organizeyi gerçekleştiriyoruz. Etlerin hazırlanmasında, kesiminde, pişirilmesinde köylülerimiz destek oluyor. Gece geç saatlere kadar kazanlarımız kaynıyor. Sabah saatlerinde de vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Köyümüz yaklaşık 600 hane civarında. Bin nüfuslu köyümüz. İstanbul'dan ve çevre illerden gelenlerle bayramda oldukça kalabalığımız oluyor."