Koçak Çayı’nda Atık Sorunu: Sarıkemer Köprüsü Tehlikede

Güncelleme:
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Koçak Çayı'na bırakılan atıkların temizlenmemesi durumunda tarihi Sarıkemer Köprüsü'nün kemerlerinde birikerek çevreye zarar vereceği uyarısında bulundu. Bölgedeki atıkların su yoluyla büyüklere taşıdığına dikkat çeken Sürücü, sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Koçak Çayı'na bırakılan atıkların temizlenmezse yağmur sularıyla 'taş köprü' olarak bilinen tarihi Sarıkemer Köprüsü kemerlerinde birikeceğine dikkati çekerek, "Koçak Çayı'nın içi, bitki araları, kıyıları çöplerle dolu. Yakında yağmurlarla birlikte çöpler yine Taşköprü'ye kadar taşınacak, kemerleri tıkanacak. Sularla birlikte çöpler de köprünün üzerinden aşarak hem Ege Denizi'ne hem de Bafa Gölü'ne kadar ulaşacak" dedi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesinde Köşk ve Efeler ilçelerini birbirinden ayıran kanyonun ortasından geçen Koçak Çayı'na bırakılan atıklara dikkat çekti. Bölgenin doğal peyzajı, jeolojik oluşumları, bitki çeşitliliği ve ortasından akan Koçak Çayı'yla doğal ekosistem olduğunu dile getiren Sürücü, yıllardır bu alana kullanılmış eşya, plastik, inşaat malzemesi, ilaç kutusu gibi atıkların bıkıldığını ifade etti. Bu atıkların Söke'ye bağlı Sarıkemer'de Büyük Menderes Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'nün arkasında biriktiğine dikkat çeken Sürücü, "Özellikle kırsaldaki çöplerin bertarafında ne yazıktır ki çok acı ama maalesef hep akarsular kullanılmıştır. Sıvı atıklarla kirletilen Büyük Menderes Nehri, aynı zamanda çöpleri bulundukları yerden uzaklaştırıp onları taşıyan bir araç gibi görülmüştür. Büyük Menderes'e katı atıkları, çöpleri taşıyan dereler ve çaylar bulunmakta. Bunlardan birisi de Koçak Çayı. Böylesine önemli bir doğa harikasında 17 yıldır çözülemeyen bir sorun devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'BU SORUN MUTLAKA ÇÖZÜLMELİ'

Her türlü çöpün Koçak Çayı'na döküldüğünü dile getiren Sürücü, "Dökülen çöpler bitki örtüsünün üzerinden aşağıda su kıyısına kadar iniyor. Yağmurlarla birlikte çayın yükselen suları çöpleri Büyük Menderes Nehri'ne taşıyor. Çöplerin döküldüğü alan ile Büyük Menderes Nehri'nde birikim yaptığı Taşköprü'nün arası 110 kilometre mesafede. Koçak Çayı çöp taşıyan su kaynaklarından bir tanesidir. Bazen Köşk Belediyesi bir tabela koysa da çöpler dökülmeye devam ediliyor. Bazı kişiler çöp dökebilmek için yol kenarındaki bariyerleri keserek alana giriyor. Bu konuda da önlem alınmalı. Ayrıca bu görüntü çok kötü olduğundan bazen çöplerin görülmemesi için ateşe verilerek yakılmakta, bazen de üzeri toprakla örtülmektedir. Koçak Çayı, bitki araları, kıyıları çöplerle dolu. Yakında yağmurlarla birlikte çöpler yine Taşköprü'ye kadar taşınacak, köprünün kemerleri tıkanacak. Sularla birlikte çöpler de köprünün üzerinden aşarak hem Ege Denizi'ne hem de Bafa Gölü'ne kadar ulaşacak. Köşk Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle bu sorun mutlaka çözülmeli" diye konuştu.

