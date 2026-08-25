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Kandıra ve Kocaali'de denize giriş yasağı

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Kocaeli Kandıra ve Sakarya Kocaali'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı sahillerde denize girişler yasaklandı. Yetkililer, yasaklara uyulmasını ve belirlenen güvenli alanlarda yüzülmesini istedi.

Kocaeli'nin Kandıra ve Sakarya'nın Kocaali ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle bazı sahillerde denize girişlere yasak getirildi.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yasağa uyulması, yasak kapsamı dışındaki plajlarda ise duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olması nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Kaynak: AA
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